Sport recua em contratação de volante Zé Welison, do Fortaleza

O Sport recuou na tentativa de contratar o volante Zé Welison, do Fortaleza. Após semanas de tratativas e duas propostas enviadas, o time pernambucano se distanciou da negociação por não chegar em acordo para a transferência em definitivo. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.

A posição atual da diretoria rubro-negra, inclusive, é de desistir da operação. Inicialmente, o Sport enviou uma proposta de R$ 5 milhões para a compra de 80% dos direitos econômicos do meio-campo. Depois, subiu para R$ 5,5 milhões, cifras que foram revelados pelo agente André Cury.

Sem desfecho positivo, a tendência é que o clube trabalhe com outras opções no mercado. Assim, Zé Welison segue na pré-temporada nos Estados Unidos junto da delegação do Fortaleza para os amistosos dos próximos dias, contra o Chicago Fire e o Miami United, ambos dos EUA.

O contrato é até o fim de 2026. O atleta de 29 anos chegou ao clube em 2022, sendo adquirido junto ao Atlético-MG por R$ 1,25 milhão. Ao todo, soma 146 jogos, com oito gols e quatro assistências.