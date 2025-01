Fortaleza conhece adversários norte-americanos da Orlando Cup; veja

O Fortaleza conheceu os adversários da Orlando Cup, torneio de pré-temporada nos Estados Unidos que será realizado em janeiro. Nos próximos dias, o time cearense irá enfrentar os norte-americanos Chicago Fire e Miami United. A confirmação é da organização do torneio após as desistências de Santos e Atlético Nacional, da Colômbia.

A expectativa é de divulgação da tabela dos jogos ao longo da semana, visto que o primeiro jogo do Leão seria em 14 de janeiro, contra o Santos. No planejamento para 2025, a delegação tricolor se reapresenta para a nova temporada na quarta-feira (8), às 15h, no Centro de Excelência, no Pici.

O grupo viaja para os EUA no dia 10, com os trabalhos do elenco começando na data seguinte. As atividades serão no Resort Sandpiper Bay, em Port Saint Lucie, na Flórida.

Quem são os adversários?

O Miami United é um time que atua na National Premier Soccer League, que não é a principal liga dos EUA. O ex-jogador Adriano 'Imperador' já defendeu a equipe em 2016.

Já o Chicago Fire está presente na MLS, que reúne os principais times do país. Na última temporada, no entanto, foi o lanterna do grupo Leste da competição, não garantindo vaga ao mata-mata do torneio. Vale ressaltar que esse modelo de disputa dos EUA não apresenta rebaixamento.