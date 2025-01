Ceará encaminha contratação de lateral-esquerdo Matheus Bahia

O Ceará avançou na contratação do lateral-esquerdo Matheus Bahia, do Bahia. O atleta esteve emprestado ao time cearense em 2024, sendo titular na disputa da Série B do Brasileiro. Assim, com a chegada do defensor, o departamento de futebol encerra as buscar por mais um nome para o setor.

Isso porque o clube também anunciou a chegada de Nícolas, emprestado pelo América-MG. O elenco possui ainda Eric Melo, que tem contrato até junho de 2025.

Na última temporada, Matheus Bahia atuou em 49 partidas, com sete assistências. O defensor de 25 anos participou do título do Campeonato Cearense e do acesso à Série A.

Até o momento, o Vovô fechou com 12 reforços: o goleiro Keiller; o lateral-direito Dieguinho; os zagueiros Éder, Willian Machado e Marllon; o lateral-esquerdo Nícolas; o volante Fernando Sobral; o meia Matheus Araújo; além dos atacantes Bruno Tubarão, Galeano, Fernandinho e Pedro Henrique.