Ceará acerta contratação do goleiro Keiller junto ao Internacional

Tem mais reforço fechado com o Ceará. O Diário do Nordeste apurou que o Alvinegro acertou a contratação do goleiro Keiller junto ao Internacional. O arqueiro de 28 anos tem contrato com o Colorado até 2026 e chega ao Vovô por empréstimo até o fim de 2025.

Revelado pelo Inter, ele tem passagens por Chapecoense e Vasco, clube que esteve em 2024 por empréstimo. Porém, não jogou nenhuma partida na temporada, sendo reserva de Léo Jardim.

Ele ganhou destaque no time gaúcho em 2022 após assumir a titularidade em decorrência da lesão de Daniel. Naquele campeonato, jogou 15 partidas e não sofreu gol em 9 delas.

O Diário do Nordeste já havia informado que as negociações estavam em andamento, e agora houve um desfecho positivo para o acerto.

Como o goleiro Richard só deve voltar no meio do ano após ruptura completa do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo em setembro, o Ceará só tem no momento Bruno Ferreira - titular e destaque na reta final da Série B - e Fernando Miguel como goleiros.