Willian Machado acredita no potencial do Ceará para 2025: ‘lutar pra ser campeão’

Em busca dos objetivos traçados para o ano, o Ceará apresentou o zagueiro Willian Machado nesta sexta-feira (3), no CT de Porangabuçu. O defensor acredita que o clube irá proporcionar seu crescimento profissional e ainda projeta o Vovô na briga por títulos em 2025.

"Eu espero honrar as cores, o escudo, a camisa que eu estou vestindo no momento e poder lutar para ser campeão e eu estou num clube que vai me proporcionar isso, que vai fazer eu chegar no meu nível mais alto como atleta", afirma o defensor. Willian Machado zagueiro do Ceará

Primeiro anunciado do Ceará para a nova temporada, Willian Machado não pensou duas vezes quando recebeu a proposta do Alvinegro de Porangabuçu. Com experiência no futebol cearense, por ter defendido o Ferroviário em 2020, quando atuou em 29 partidas e marcou um gol.

“Eu já tinha jogado aqui na temporada de 2020 pelo Ferroviário, então eu sei a grandeza que o Ceará tem e isso foi um fator que me ajudou muito, porque eu sabia onde estava pisando. Eu sabia que estava dando um passo na minha carreira e que isso poderia me proporcionar muitas coisas boas pela frente. O carinho do torcedor eu me sinto muito feliz, porque desde o primeiro momento eu fui muito bem recepcionado e isso me motiva ainda mais", destaca Willian.

Além do Tubarão da Barra, o zagueiro de 28 anos defendeu o Botafogo-PB pelo Nordeste brasileiro. Além disso, passou por Fluminense do Itaum-SC, Brasil de Pelotas-RS, Maringá-PR, Foz de Iguaçu-PR e Operário-PR. Inclusive, o defensor chegou a marca de 103 partidas com a soma das últimas três temporadas no time paranaense.

BOM ANO PELO OPERÁRIO-PR

Willian Machado chamou atenção do Ceará depois de boa temporada pelo Operário, na campanha da Série B de 2024. O jogador atuou em 49 partidas pelo Trem-Fantasma e marcou 2 gols.

"Eu acho que todo trabalho que foi feito por mim no Operário e por toda comissão técnica também, teve um grande valor, por causa disso, era uma equipe com pouco investimento e poderio financeiro não muito alto. Eu acho que a gente pode, na última Série B, bater de frente com grandes equipes. Trago de lá uma experiência de ter tido uma estabilidade e regularidade e para defesa é importante isso", avalia Machado.

Willian Machado assinou com o Ceará por duas temporadas. O defensor se apresentou junto com o restante do elenco alvinegro no início da pré-temporada do clube, que iniciou a preparação nesta sexta-feira (3). A estreia do Vozão em 2025 será dia 18 de janeiro, contra o Tirol, pela primeira rodada do Campeonato Cearense.