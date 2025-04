Presidente do Ceará fala sobre compra de Pedro Raul e nega negociação com Corinthians

João Paulo Silva, presidente do Ceará, respondeu sobre a possibilidade do clube comprar em definitivo o passe do atacante Pedro Raul, artilheiro do Vovô nesta temporada, com sete gols marcados em oito jogos. Ele pertence ao Corinthians e está emprestado ao Ceará.

Hoje é um dos principais jogadores do nosso time. Mas assim, ainda nem conversamos com o Corinthians sobre isso. A gente tem que esperar, precisa também ter responsabilidade financeira. João Paulo Silva Presidente do Ceará, em entrevista ao programa De Primeira, do UOL Esporte

O dirigente alvinegro explicou que uma eventual negociação pela permanência em definitivo de Pedro Raul vai depender do destino do Ceará após o término da temporada 2025. Nas palavras de João Paulo, permanecer na Série A seria um caminho para comprar ativos.

Legenda: Pedro Raul, atacante do Ceará, durante jogo contra o Grêmio na Série A do Brasileirão 2025 Foto: Thiago Gadelha/SVM

Eu sempre falo que o mais importante para o Ceará é a gente continuar na Série A. É isso que vai nos dar condições de poder fazer um planejamento, inclusive comprar ativos e o Pedro se inclui, mas precisamos dar um tempo maior nisso para saber como vamos terminar a temporada. João Paulo Silva Presidente do Ceará, em entrevista ao programa De Primeira, do UOL Esporte

Pedro Raul tem 28 anos e chegou ao Ceará nesta temporada, sendo a grande esperança de gols do Vovô na Série A do Brasileirão 2025. Em duas rodadas, ele já marcou dois gols: um contra o RB Bragantino e outro contra o Grêmio.