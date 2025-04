Pedro Raul brilha no Ceará e divide artilharia do Brasileirão após gol contra o Grêmio

Pedro Raul segue brilhando pelo Ceará. Neste sábado (5), o Vovô derrotou o Grêmio por 2 a 0, em duelo válido pela segunda partida do Campeonato Brasileiro 2025, na Arena Castelão. Com o tento, o atacante é o artilheiro da Série A, junto com Gabriel Taliari do Juventude, com 2 gols em 2 jogos na competição. Até o momento, o atacante disputou 8 partidas (com jogos pelo Estadual, Copa do Nordeste e Copa do Brasil) pelo Ceará e fez 7 gols e uma assistência.

Mais que o gol, Pedro Raul foi o destaque do time em questão de entrega. O goleador alvinegro foi substituído nos acréscimos da segunda etapa, após partida lutando com os zagueiros e também ajudando na marcação quando o Ceará adotou uma postura mais reativa no final da partida.

Tendo feito, inclusive, o autor do gol do título do bicampeonato invicto do Alvinegro, Pedro Raul segue firme em busca de fazer história pelo Ceará e seguir como "xodó" do torcedor alvinegro. Com a vitória, o Vovô tem 4 pontos e ocupa a segunda posição da tabela, aguardando os outros resultados da rodada. Já sobre o próximo confronto da equipe cearense vai acontecer no próximo sábado (12), às 16h, contra o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi.

* Sob supervisão de Daniel Farias