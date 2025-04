Ceará x Vasco no Brasileirão: onde assistir, escalações, palpites e horário

Ceará e Vasco se enfrentam na Série A do Brasileirão 2025 nesta quinta-feira (10), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

As duas equipes já se enfrentaram em 25 oportunidades, com 14 vitórias do Vasco, oito empates e três vitórias do Ceará. O último jogo entre Ceará e Vasco foi disputado no Brasileirão de 2020, com vitória do Vovô por 4 a 1, fora de casa.

ONDE ASSISTIR CEARÁ X VASCO NO BRASILEIRÃO

A partida Ceará x Vasco, no Brasileirão, terá transmissão do Premiere.

QUAL O PALPITE PARA CEARÁ X VASCO NO BRASILEIRÃO

inter@

COMO CHEGA O CEARÁ

O Ceará é o atual oitavo colocado do Brasileirão, com quatro pontos conquistados em três partidas. A equipe vem de derrota para o Juventude, em partida válida pela terceira rodada da competição, disputada no último sábado (12), em Caxias do Sul (RS).

A equipe se reapresentou no domingo (13), em Porto Alegre (RS), no centro de treinamento do Grêmio, e seguiu viagem de volta para Fortaleza (CE) no mesmo dia. Nesta segunda-feira (14), o time fez o treino de apronto já em Porangabuçu.

Para esta partida, o técnico Léo Condé deve ter dois retornos importantes. O lateral-esquerdo Matheus Bahia se recuperou de desconforto muscular e vai para o jogo, assim como Lucas Mugni, que estava com pubalgia. O meia argentino deve começar como titular, mas será reavaliado novamente antes do jogo. Estão de fora: Nicolas, Bruno Tubarão, Pedro Henrique e Fernandinho.

COMO CHEGA O VASCO

O Vasco é o atual quarto colocado do Brasileirão, com seis pontos conquistados em três partidas. O time carioca vem de vitória sobre o Sport, por 3 a 1, jogando diante de seu torcedor, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), no último sábado (12).

O grande destaque do time cruzmaltino é o centroavante Vegetti, que já soma três gols na atual edição do Campeonato Brasileiro e divide momentaneamente a artilharia da competição com o uruguaio Arrascaeta, meia-atacante do Flamengo.

As principais ausências serão Philippe Coutinho, poupado, Lemos, com uma fratura na costela, Oliveira, com dores musculares na coxa, Tchê Tchê, com problema familiar, e Puma Rodríguez, para acompanhar o nascimento do filho.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE CEARÁ X VASCO NO BRASILEIRÃO

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni (Matheus Araújo); Galeano, Aylon e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho e Payet; Nuno Moreira, Garré e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

CEARÁ X VASCO | FICHA TÉCNICA