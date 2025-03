Emprestado ao Ceará, Pedro Raul comemora título do Corinthians nas redes socias: 'Orgulho'

O atacante Pedro Raul comemorou o título do Corinthians pelo Campeonato Paulista nesta quinta-feira (27). O jogador, que pertence ao clube paulista, está emprestado ao Ceará até o fim de 2025. Ele parabenizou o Timão nas redes sociais, em especial o goleiro Hugo, que defendeu pênalti na decisão contra o Palmeiras.

Na mensagem, o gaúcho escreveu: "Orgulho em ter feio parte deste grupo e dessa história. Parabéns a todos." Em seguida, celebrou a atuação do goleiro Hugo: "Você é fora de série! Parabéns, irmão!", destacou o jogador do Vovô.



Legenda: Pedro Raul comemora título do Corinthians. Foto: Reprodução/Instagram

A equipe conquistou o título em Itaquera, ao vencer o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto. Em 2025, o atleta defendeu o Corinthians em seis partidas do estadual e marcou um gol. Com o Alvinegro de Porangabuçu, Pedro Raul conquistou o primeiro título do Campeonato Cearense. Ele foi decisivo para o time de Léo Condé, ao marcar três gols e dar uma assistência.



Legenda: Atualmente no Ceará, Pedro Raul parabenizou Hugo, ex-companheiro de Corinthians. Foto: Reprodução/Instagram

O atacante ficou de fora do último jogo da equipe, contra o Bahia, pela Copa do Nordeste. Ele foi poupado em função da sequência de jogos. O Alvinegro volta a campo na segunda-feira (31), quando enfrenta o Bragantino na estreia do Campeonato Brasileiro.