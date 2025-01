Ceará anuncia contratação do volante Fernando Sobral; veja detalhes

O Ceará anunciou oficialmente a contratação do volante Fernando Sobral, que volta ao time após duas temporadas no Cuiabá. O jogador de 30 anos assinou contrato por empréstimo de um ano, com opção de compra ao final da temporada.

“Fernando Sobral é o novo reforço para 2025. Com grande passagem pelo Ceará, o volante está de volta ao Vozão. Sobral foi campeão da Copa do Nordeste de 2020, marcando um dos gols da grande final. Seja bem-vindo de volta!”, disse o clube em comunicado.

Para acertar a contratação, o Ceará venceu a concorrência de outras equipes que vão disputar a Série A, como Vitória e Sport. De acordo com apuração do Diário do Nordeste, Fernando Sobral tem características que o técnico Léo Condé imagina para o segundo-volante do seu time, chegando para brigar por espaço com Lourenço, titular em 2024.

Na temporada 2024, Fernando Sobral disputou 61 partidas com a camisa do Cuiabá, somado ainda sete gols marcados e oito assistências, participando da criação ofensiva do Dourado na temporada.