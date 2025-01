Nos pênaltis, Ferroviário vence Santa Cruz-RN e avança na pré-Copa do Nordeste

O Ferroviário venceu o Santa Cruz-RN nos pênaltis e se classificou à 2ª fase da pré-Copa do Nordeste de 2025. No estádio Presidente Vargas, neste sábado (4), o Tubarão empatou sem gols no tempo normal, mas superou as penalidades com placar de 7 a 6. Assim, garantiu vaga no último mata-mata, ficando mais próximo da fase de grupos.

Nas cobranças, o time coral converteu com Janeudo, Gharib, João Cubas, Ciel, Allanzinho, Wesley Junior e Jefão - Pablo Alves foi o único que desperdiçou. Na marca do cal, o goleiro Sivaldo Junior também brilhou, defendendo a batida de Teixeira, do Santa Cruz-RN.

Primeiro tempo

O jogo era apenas o primeiro da temporada de 2025, mas já começou acelerado. Logo aos 3 minutos, o Santa Cruz-RN desperdiçou uma chance nítida de abrir o placar com Alisson, que perdeu um gol na pequena área. A equipe visitante, inclusive, apresentou maior posse de bola no confronto.

O Ferroviário então respondeu nos contra-ataques. Com o esquema 3-4-3, tentou acionar os laterais para os cruzamentos. Com o trabalho em estágio inicial, a falta de entrosamento era visível no jogo.

Apesar disso, teve duas grandes oportunidades. Aos 34, Carlos Junio levantou para Allanzinho cabecear com força e parar na defesa do goleiro Thiago Igor. Já aos 40, o volante João Vitor infiltrou na área em velocidade e chutou, mas mandou para fora, perdendo a chance de inaugurar o placar.

Deste modo, a igualdade persistiu até o fim do 1º tempo. Isolado, Ciel teve poucas oportunidades.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o panorama de intensidade foi mantido. Aos 5, o Santa Cruz-RN levou muito perigo com um cabeceio de Flávio depois de cobrança de escanteio. O volume então permaneceu, aumentando a pressão do Ferroviário junto da torcida coral, que cobrava um melhor desempenho.

O técnico português Zorro então usou o banco de reservas e acionou o lateral-esquerdo Pablo Alves e o atacante Christian Eto’o. As mudanças surtiram efeito, com o Tubarão adiantando as linhas e marcando pressão. Aos 29, Ciel até colocou no fundo da rede, mas foi anulado por impedimento.

A pressão seguiu, com a reta final da partida sendo de domínio coral. No entanto, não foi suficiente. Com o empate no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis.