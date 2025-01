Com brilho de goleiro Rayr nos pênaltis, Maracanã supera ABC na pré-Copa do Nordeste

O Maracanã está classificado à 2ª fase da pré-Copa do Nordeste de 2025. O Azulão surpreendeu o ABC no Frasqueirão-RN, no Rio Grande do Norte, neste sábado (4), e venceu nos pênaltis por 5 a 4 após empate sem gols no tempo regulamentar. Assim, está a um mata-mata de chegar na fase de grupos do Nordestão.

O herói do confronto foi o goleiro Rayr, que defendeu a cobrança do atacante Robinho, único que desperdiçou. O Maracanã manteve 100% de aproveitamento nas batidas e converteu com Jair Berlitz, Wendel, Willian Fazendinha, Vinícius Canindé e Davi Torres. Assim, o resultado silenciou a animação do estádio potiguar.

O novo mata-mata também é em jogo único, com confrontos de acordo com o ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Azulão então irá enfrentar o CSA, de Alagoas, fora de casa - os detalhes da partida ainda serão divulgados.

Outro representante cearense na pré-Copa do Nordeste, o Ferroviário avançou após superar o Santa Cruz-RN, também nos pênaltis, no estádio Presidente Vargas (PV). Os demais confrontos que definirão os classificados à fase de grupos são: Juazeirense-BA x ASA-AL e Botafogo-PB x Moto Club-MA.

Confrontos da 1ª fase da pré-Copa do Nordeste

CSA-AL 1x0 Barcelona de Ilhéus

ABC-RN (4) 0x0 (5) Maracanã

Ferroviário (7) 0x0 (6) Santa Cruz de Natal-RN

Santa Cruz-PE 1x2 Treze-PB

Botafogo-SP 1x0 Maranhão-MA

Retrô (5) 1x1 (6) Moto Club-MA

Juazeirense-BA (5) 3x3 (4) Fluminense-PI

Sergipe-SE 0x2 ASA-AL

Confrontos definidos da 2ª fase da pré-Copa do Nordeste