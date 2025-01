Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (5/1)

Hoje, nos despedimos da Lua Nova, encerrando um ciclo de plantio e preparação. A Lua segue em Peixes, trazendo um convite para desacelerar e se conectar com o que pede alma e coração. No entanto, a quadratura com Mercúrio alerta para possíveis falhas na comunicação – o dia pode parecer enevoado, e mal-entendidos podem surgir facilmente. Evite dramatizar ou cair em armadilhas emocionais.



Por outro lado, o trígono entre Lua e Marte injeta uma dose de coragem e motivação, enquanto o sextil com Urano traz uma abertura para novas possibilidades e insights inesperados. Este é um bom momento para refletir sobre seus próximos passos e ajustar rotas. O Nodo Norte, ativado hoje, convida a uma redefinição dos caminhos, como se o universo sussurrasse: "Está na hora de alinhar-se ao seu propósito."

Áries

As emoções oscilam, e o desafio será equilibrar impulsividade com paciência. O dia traz lições sobre escuta e compreensão. Evite discussões impulsivas, especialmente em família. Use o domingo para redefinir objetivos e fortalecer sua energia para a semana. Pequenas decisões feitas com coragem podem abrir novos caminhos.

Touro

A sensação de estagnação pode incomodar, mas confie que o movimento interno já começou. Suas redes de apoio pedem atenção – converse com amigos, mas evite mal-entendidos por mensagens. A intuição será um farol para reorganizar planos. Pequenos desvios podem se revelar oportunidades surpreendentes.

Gêmeos

É um dia para revisar metas profissionais e avaliar o que precisa de ajuste. Evite conflitos no trabalho ou decisões precipitadas. A clareza virá em momentos de silêncio e introspecção. O trígono Lua-Marte impulsiona suas ideias criativas – confie no que sente e redefina seus objetivos com mais ousadia.

Câncer

O domingo pede que você desacelere e escute seus sentimentos mais profundos. Viagens e estudos podem estar em pauta, mas evite decisões importantes sem uma análise cuidadosa. A quadratura com Mercúrio pode nublar a comunicação, então escolha bem suas palavras. Confie na intuição para redefinir projetos e rotas futuras.

Leão

Questões emocionais profundas podem emergir, pedindo resolução. Evite confrontos desnecessários e observe seus padrões internos. A energia do dia favorece reorganizar planos financeiros e emocionais. Deixe que o trígono com Marte traga força para seguir em frente, sem olhar para trás. Mudanças discretas podem trazer grande impacto.

Virgem

Relacionamentos estão sob os holofotes. O domingo traz momentos de conexão, mas também desentendimentos – mantenha a paciência e escute ativamente. O sextil com Urano inspira novas dinâmicas em parcerias, enquanto o Nodo Norte aponta caminhos inexplorados. A chave está em ser flexível e permitir que as relações se renovem naturalmente.

Libra

O dia sugere revisões na rotina e nos hábitos diários. Talvez você sinta a necessidade de mudar a maneira como cuida do seu corpo e mente. Pequenos ajustes no autocuidado podem gerar grande impacto. A quadratura com Mercúrio pede calma nas conversas de trabalho. Evite se sobrecarregar e direcione energia para o que realmente importa.

Escorpião

A criatividade pulsa forte, mas a comunicação pode ser um ponto sensível. Expresse-se com clareza e evite interpretações erradas. A Lua em Peixes desperta emoções intensas – canalize-as para projetos que tragam satisfação. O trígono com Marte favorece iniciar algo novo. Acredite na sua capacidade de transformar qualquer cenário.

Sagitário

O lar e as questões familiares ganham destaque. Use o domingo para reorganizar seu espaço e resolver pendências. Evite confrontos com familiares – o dia pede acolhimento e não julgamentos. A ativação do Nodo Norte aponta para novas formas de fortalecer sua base emocional. Pequenas mudanças criam uma nova energia no ambiente.

Capricórnio

A comunicação exige cautela. Mensagens podem ser mal interpretadas, então seja objetivo e evite conversas delicadas. Aproveite o dia para colocar as ideias em ordem e planejar a semana. O sextil Lua-Urano traz clareza inesperada sobre decisões que você adiava. Redefina metas e acredite no poder do improviso.

Aquário

As finanças e o valor pessoal entram em foco. O domingo pede que você reavalie gastos e repense prioridades. Evite compras por impulso ou acordos financeiros arriscados. A quadratura Lua-Mercúrio pede moderação. Porém, o trígono com Marte impulsiona soluções criativas para equilibrar sua vida financeira.

Peixes

A sensibilidade está ampliada, e você sente o ambiente ao seu redor com profundidade. O domingo pede recolhimento e autoconhecimento. Evite discussões que podem ferir – nem sempre o que você sente precisa ser dito. Marte e Urano favorecem novos projetos pessoais. É tempo de redefinir sua rota com coragem e leveza.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.