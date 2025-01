BBB 25: veja 4 famosos que negaram participação no reality show

A uma semana da estreia do BBB 25, os fãs já especulam quem podem ser os próximos brothers da "casa mais vigiada do Brasil". Entre os nomes especulados para o Camarote, alguns famosos decidiram quebrar o mistério e declarar que não estarão participando do reality show.

A influenciadora e jornalista Samanta Alves comentou sobre o caso neste domingo (6), negando a participação. Através de um vídeo bem-humorado, ela afirma que está "confinada em Madureira, bebendo uma cervejinha" ao lado do namorado, Antonio Olavo.

Outra personalidade da internet que aparentemente não estará no BBB 25 é Mariely Santos, uma das "gêmeas lacração". Ela estava cotada para fazer parte do elenco junto da amiga, MC Loma, mas negou tudo. A declaração veio através dos stories dela no Instagram, enquanto respondia perguntas dos seguidores. "Todo ano inventam isso. É mentira”, disse.

Veja também Zoeira Lily Allen descobre perfil de David Harbour, ator de 'Stranger Things', em app de namoro e acaba casamento Zoeira Após críticas por namoro com Nattan, Rafa Kalimann posta registros com o cearense e faz reflexão de Ano Novo

O último fim de semana foi especial para aqueles que não vão estar entre os novos brothers do programa. No sábado, a modelo Thaynara OG negou a participação dela no reality quando respondeu à mensagem de uma seguidora, que afirmava ter certeza de que o perfil da influenciadora estava sendo administrado por outra pessoa, enquanto ela estava em confinamento.

"Eu sempre me sinto muito importante quando vocês criam essa expectativa", brincou Thaynara em resposta.

Já a cantora Kelly Key chegou a admitir que ela e a filha, a influenciadora Suzanna Freitas, foram sondadas pela produção do programa, mas disse ter negado o convite.

“Sei que vocês acham que eu estarei lá com a Su na próxima edição, mas não estaremos. Não vou mentir que até fomos sondadas. Mas eu, assim como nos outros convites que recebi para o BBB, neguei”, falou ela nos stories do Instagram, no fim de dezembro.

Quais as novidades do BBB 25?

Diferentemente dos anos anteriores, os participantes desta edição entrarão na casa em duplas. O prêmio milionário será divido entre os dois vencedores ao final do reality. Além disso, a decoração da casa será inspirada nos 60 anos da TV Globo, com muitas referências aos programas da casa.

Sob o comando de Thadeu Schmidt, Os brothers irão passar pelas dinâmicas do Big Fone, Monstro, Poder Curinga e Perde e Ganha, além do temido Paredão, que elimina algum participante toda semana.

Para o público, o BBB 25 vai trazer novos quadros de humor, com o retorno de Rafael Portugal, dessa vez ao lado do humorista Rodrigo Sant'Anna.