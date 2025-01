Fernanda Torres tem dois filhos, e um deles também é ator

Desde que Fernanda Torres ganhou um Globo de Ouro, no domingo (5), por sua personagem no filme "Ainda Estou Aqui", os fãs têm ficado curiosos sobre a vida pessoal da artista.

A atriz é casada desde 1997 com o diretor, produtor e roteirista Andrucha Waddington, que inclusive a acompanhou na cerimônia de premiação. Eles têm dois filhos, Joaquim, de 25 anos, e Antonio, de 16. Joaquim, inclusive, segue a carreira artística da família: ele estreou no cinema com o filme “O Juízo”, dirigido pelo pai e roteirizado pela mãe. Ainda atuou na série "Sob Pressão", que também é dirigida por Andrucha. Joaquim, aliás, é afilhado de Gilberto Gil, de quem o pai é muito amigo.

Já Antonio é discreto, apesar de ter um perfil aberto no Instagram. Recentemente, acompanhou a mãe durante a divulgação do filme “Ainda Estou Aqui”, no Festival de Veneza.

Filha de Fernanda Montenegro, Fernanda Torres também é filha de um ator, Fernando Torres, que faleceu aos 80 anos, em 2008, vítima de um enfisema pulmonar.

