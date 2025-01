Documentário sobre o BBB estreia nesta terça (7); veja horário, temas dos episódios e onde assistir

Quase às vésperas da estreia de uma nova temporada, o Big Brother Brasil ganhará os holofotes por meio da produção "BBB: O Documentário - Mais que uma espiada", marcado para estrear nesta terça-feira (7), com quatro episódios que serão veiculados até o dia 10 de janeiro. A exibição vai ao ar logo após a novela "Mania de Você".

Nos quatro episódios, o documentário deve mostrar os 22 anos do reality show, expondo detalhes como a seleção do programa, o impacto na vida dos participantes e até mesmo as mudanças culturais que ficam aparentes a cada nova edição ao longo dos últimos anos.

A produção vem a público dias antes de a 25ª temporada do programa começar a ser exibida, em uma edição especial para marcar o número expressivo de edições. O BBB 25 está marcado para estrear na próxima semana, no dia 13 de janeiro.

Temáticas diferentes dos episódios

No primeiro episódio, chamado "A Era da Fama", o documentário mostra como surgiu o formato e o sucesso do mesmo. Foram entrevistados nomes como John de Mol Jr., criador do formato, além dos participantes históricos como Grazi Massafera (BBB 5), Sabrina Sato (BBB 3), Kleber Bambam (campeão do BBB 1).

Os primeiros apresentadores do programa, Marisa Orth e Pedro Bial, também foram entrevistados para o piloto da produção.

Já o segundo e o terceiro episódio, intitulados "A Seleção" e "Os Conflitos", trazem nomes famosos selecionados para o programa como Ariadna (BBB 11), a primeira mulher trans a participar do reality, Vanessa (BBB 14), Juliana Alves (BBB 13) e Gil do Vigor (BBB 21), além de mostrar alguns dos maiores momentos de repercussão midiática.

O último episódio, chamado "As Vitórias", conta a história dos maiores vencedores do programa. Para falar do assunto, Jean Wyllys (BBB 5), Thelma Assis (BBB 20) e Juliette (BBB 21) são os grandes destaques.

A série documental é dirigida e roteirizada por Bruno Della Latta, com redação de Elli Cafrê, assistência de Amanda Prada e direção de gênero de Mariano Boni. A exibição ocorre entre esta terça-feira (7) e segue até sexta-feira (10).