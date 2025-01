CAPTEI: Uma Virada de Impacto - A Festa do Ano Novo por Ticiana e Edson Queiroz Neto

Na noite da virada, Ticiana Rolim Queiroz e Edson Queiroz Neto abriram as portas de sua residência nas Dunas para receber familiares e amigos mais próximos em uma festa de confraternização e diversão.

O evento, que se estendeu até o amanhecer, foi animado por bandas compostas exclusivamente por artistas mulheres. Então, animando a celebração, o grupo Essas Mulheres, um samba raiz trazendo energia contagiante para a festa e a banda Baby Dolls com clássicos de todos os ritmos.

Legenda: Mariana Tomaz, Viviane Rocha, Rachel Furtado, Ticiana Queiroz, Isabela Barros Leal, Biatriz Miranda e Teresa Ribeiro Foto: Larissa Buttgereit

Ticiana Rolim Queiroz vestiu marcas cearenses que são apoiadas pelo Programa Zunne, um programa de investimento em negócios de impacto no Norte e Nordeste fundado pela empreendedora social. O vestido do ateliê de Silvania de Deus combinado com os brincos e pulseiras da Catarina Mina ressaltaram a elegância da anfitriã.

A presença de marcas locais e o apoio ao empreendedorismo feminino foram aspectos marcantes da noite, demonstrando o compromisso de Ticiana e Edson com a valorização da cultura e dos negócios regionais. A festa foi um verdadeiro sucesso e ficará marcada na memória de todos que estiveram presentes, celebrando o novo ano com alegria, música boa e muita animação.

Veja nas fotos captadas por Larissa Buttgereit:

