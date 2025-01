Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (8)

A novela 'Cabocla' desta quarta-feira (8) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Luís melhora um pouco, para alívio de Emerenciana.

Resumo completo de 'Cabocla' desta quarta-feira

Luís melhora um pouco, para alívio de Emerenciana. Bina tem um mau pressentimento. Justino encontra Tobias e Mariquinha na estrada. Justino pede para conversar com Mariquinha. Tobias diz a Justino que ele terá que ir em sua casa se quiser conversar com eles. Bina confessa para Chico que não se sente bem em relação ao casamento de Zuca e Luís.

Chico convence Bina de que ela está apenas com medo de perder a filha. Zaqueu diz a Justino que ele está ganhando a antipatia do povo por causa de sua implicância com Tobias e que isso pode custar votos a Neco. Xexéu sugere que Boanerges faça santinhos com seu nome para distribuir para o povo. O Vigário fica horrorizado com a ideia, mas Boanerges gosta.

Belinha garante a Luís que vai esquecer Neco de qualquer jeito e aprender a amar seu futuro marido, mas ele não acredita. Justino diz a Pepa que não vai à casa de Tobias de jeito nenhum. Chico descobre que Luís está doente e conta para Zuca, que fica preocupada. Luís tosse e vê que seu lenço está manchado de sangue. Bina percebe que Zuca está chateada e não consegue descobrir por que.

Macário começa a espalhar para o povo da cidade que Neco os despreza e só pensa nos caboclos. Zuca pede que Chico a ajude a pensar numa desculpa para ir até a fazenda de Boanerges. Mariquinha diz a Tobias que quer fazer as pazes com Justino e pede que ele vá com ela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.