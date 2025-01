Causa da morte de cantor Liam Payne é confirmada como 'politrauma'

A causa da morte do cantor Liam Payne foi apontada como "politrauma" em um inquérito realizado no Reino Unido três meses após o astro cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. As informações são do Daily Mail.

Um politrauma ocorre quando há múltiplas lesões graves em diferentes partes do corpo. Liam estava hospedado no hotel Casa Sur Palermo quando morreu em 16 de outubro.

Cinco pessoas foram acusadas pela morte

A Justiça da Argentina processou cinco pessoas por ligações com a morte de Liam Payne: Gilda Martin, gerente do hotel; Esteban Grassi, empregado; e Roger Nores, amigo de Payne, foram acusados de homicídio involuntário, segundo a Procuradoria Nacional Penal e Correcional da Argentina, que foi mencionada pelo jornal Telegraph.

Outras duas pessoas foram processadas por fornecerem drogas para o cantor. Braian Paiz e Ezequiel Pereyra trabalhavam no Hotel CasaSur Palermo, onde o artista estava hospedado.

Relembre o caso

Payne estava tentando escapar de seu quarto de hotel quando caiu do terceiro andar do hotel. O jornal britânico Daily Mail disse que a equipe do hotel sabia que o artista havia ameaçado usar a sacada como forma de evitar ficar preso no local, de acordo com um relatório no qual o periódico teve acesso.

Em vídeo divulgado das câmeras de segurança do hotel, o ex-One Direction estaria "convulsionando" no saguão, uma hora antes de sua morte, devido ao uso de drogas. No entanto, os funcionários do hotel decidiram levar o cantor desacordado de volta para o quarto.