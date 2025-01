BBB 25: relembre como estão os participantes finalistas das últimas edições

A 25ª edição do Big Brother Brasil (BBB 25) estreia no dia 13 de janeiro e, nesta quinta-feira (9), o público já saberá quem faz parte do novo elenco do reality show da TV Globo. Mas afinal, o que aconteceu com os finalistas das últimas edições? O Diário do Nordeste traz atualizações da carreira dos finalistas das últimas temporadas.

BBB 24

A 24ª edição do programa premiou Davi Britto com R$ 2,92 milhões, o maior prêmio da história do reality show. Os participantes Matteus Amaral e Isabelle Nogueira também chegaram até a final, e terminaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A seguir, veja como estão os ex-BBBs hoje.

Davi Brito

Campeão do BBB 24, Davi Britto teve uma trajetória pós-programa marcada por polêmicas. Após vencer o reality show, ele terminou o relacionamento com Mani Rego, com quem morava junto antes de entrar no BBB.

No programa, Davi ganhou uma bolsa de estudos para estudar Medicina, mas desistiu após o confinamento. Já sobre sua fortuna, o baiano afirmou em entrevista ao programa Domingo Record que triplicou o patrimônio, atingindo R$ 10 milhões, quatro meses após o fim do BBB.

Matteus Amaral

O vice-campeão Matteus Amaral engatou na carreira de empresário, criando a marca de roupas Bahmatteus. Ele e Isabelle também continuaram o relacionamento fora da casa mais vigiada do Brasil. Em novembro de 2024, ele anunciou o noivado com a amazonense em Paris.

Isabelle Nogueira

Isabelle Nogueira investiu na carreira de influenciadora digital e continuou como Cunhã Poranga do Boi Garantido. Ela participou do Festival de Parintins em junho de 2024.

BBB 23

O BBB 23 foi transmitido entre 16 de janeiro e 25 de abril de 2023. A médica Amanda Meirelles foi a vencedora da edição, com 68,90% dos votos, faturando o prêmio máximo de R$ 2,88 milhões. A cantora Aline Wirley e a atriz Bruna Griphao ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Veja a seguir como estão as ex-sisters.

Amanda Meirelles

Após vencer o reality show, Amanda Meirelles apostou na criação de conteúdo sobre Medicina nas redes sociais. Sobre a fortuna que ganhou no programa, ela disse em entrevista para o canal do YouTube de Rodrigo Mussi que guardou o dinheiro e investiu uma parte.

Aline Wirley

A cantora Aline Wirley segue investindo na carreira musical. Em dezembro de 2024, ela lançou o single "É O Amor". Além disso, em 2023, ela e o marido Igor Rickli, adotara os irmãos Fátima e Will. Eles também são pais de Antônio.

Bruna Griphao

Após sua participação no BBB, Bruna Griphao investiu na carreira como influenciadora e cantora. Ela lançou dois singles em 2023, ano em que participou do reality show, e desde então não havia lançado novos projetos. No entanto, ela disse ao gshow que em breve lancará um novo projeto musical.

BBB 22

Exibido entre 17 de janeiro e 26 de abril de 2022, o BBB 22 teve o ator e cantor Arthur Aguiar como vencedor. Em segundo lugar, ficou Paulo André Camilo.

Arthur Aguiar

O campeão do BBB 22, Arthur Aguiar, deu uma pausa na carreira artística para investir na área dos negócios. Em entrevista ao gshow em março de 2024, ele disse que espera faturar até 20 vezes o prêmio do BBB em seus empreendimentos, que incluem uma marca de roupas, uma marca de produtos saudáveis e o primeiro head spa do Brasil.

Após o reality show, o relacionamento dele com Maira Cardi chegou ao fim. Hoje, ele namora a influenciadora digital Jheny Santucc, com quem teve um filho, Gabriel, que completa 1 ano em fevereiro.

Paulo André

Após sua participação no BBB 22, Paulo André engatou na carreira de modelo e influenciador digital. Ele também voltou aos treinos para dar continuidade a carreira de atleta. Paulo André chegou a participar dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, mas ficou em último lugar na prova classificatória dos 100m livres e não se classificou para a próxima fase.