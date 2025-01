Solange, do BBB 4, diz ter sofrido com repercussão após errar letra de hit de Michael Jackson

Solange Vega é uma das participantes mais lembradas do BBB 4, principalmente pelo meme quando, durante uma Prova de Resistência, cantou errado a letra da música "We are the World", de Michael Jackson.

Ela relembrou o episódio no documentário sobre o reality show global, exibido na Globo na quarta-feira (8), e comentou que a situação lhe causou muito sofrimento. "O meu processo de ser essa mulher que eu sou hoje veio com o tempo. Sofri bastante, sofri muito. Agora eu nem ligo mais, pode falar o que quiser que eu estou nem aí", disse.

"Mas isso me deixa emocionada, porque foram muitos anos nesse processo de preconceito e racismo, e depois, para eu me reencontrar, foi há pouco tempo, coisa de quatro anos [atrás]. A Sol é uma pessoa alegre, que não perdeu aquela essência de menina. Acho que marcou, foi ícone, como o pessoal fala, por causa do 'Iarnuou'”, continuou, emocionada.

Solange também cometia erros de português durante o programa e era corrigida pelos colegas de confinamento. Ela, inclusive, revelou que procurou uma professora de português após o reality, para estudar.

“O pessoal falava 'Iarnuou! Canta a música!'. Isso me machucou durante um bom tempo. Parecia que era tiração de sarro, sabe? Ninguém sabia da minha vida, da minha história, ninguém sabia de onde eu vim para estar rindo daquele jeito. Muita gente canta errado em inglês”, finalizou.

A nova temporada do BBB começa na próxima segunda-feira (13). Os participantes serão divulgados durante a programação da TV Globo nesta quinta-feira (9).