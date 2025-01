Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (9)

A novela 'Cabocla' desta quinta-feira (9) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Tobias volta a pensar em Zuca.

Resumo completo de 'Cabocla' desta quinta-feira

Tobias volta a pensar em Zuca. Mariquinha percebe que Tobias está distante. Zuca pede ajuda a Zé e Boanerges para convencer Bina a deixá-la ver Luís, mas eles preferem não se envolver. Macário diz a Xexéu que entregou a Belinha a carta que ele escreveu passando-se por seu filho. Ele conta que sue filho não quer saber de se casar, mas garante que dará um jeito nisso. Belinha fica encantada com a suposta carta de seu noivo.

Tobias pergunta a Nastácio sobre Zuca. Neco ouve e teme que Tobias não tenha esquecido Zuca. Nastácio fala para Neco que o filho de Macário já conquistou Belinha com sua carta. Nastácio conta para Neco que Belinha adorou a carta que recebeu do filho de Macário. Neco fica preocupado com a possibilidade de Belinha se apaixonar pelo noivo. Generosa percebe que Tobias não está muito animado com o casamento e se dá conta de que ele ainda não esqueceu Zuca.

Boanerges conta para Luís que Zuca está querendo ficar ao seu lado. Zuca fala para Bina que não pode viver sem Luís. Boanerges fica feliz ao saber que Belinha gostou da carta que recebeu do noivo. Neco fala para Justino que acha que Mariquinha vai fazer uma besteira casando com Tobias, pois ele ainda gosta de Zuca. Justino ameaça matar Tobias. Tobias confessa para Mariquinha que tem pensado em Zuca.

Belinha sonha que seu noivo é Neco. Tina aconselha Mariquinha a não desistir de Tobias. Generosa avisa Neco que Mariquinha vai ficar falada se não se casar com Tobias. Luís sugere que Belinha peça um retrato a seu noivo. Mariquinha diz a Neco que vai se casar com Tobias e fazer com que ele esqueça Zuca.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.