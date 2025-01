Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 9 de janeiro

O dia começa com um aspecto super interessante entre o Sol em Capricórnio e a Lua no signo de Touro. Tente agir com firmeza. Não aceite provocações, não permita que o outro te tire do eixo. O poder é seu. O dia traz muita intuição e fluidez, ideal para resolver questões práticas. A Lua em Touro interage de forma harmoniosa com Netuno e Marte, proporcionando equilíbrio entre sensibilidade e ação. Aproveite para contornar situações desafiadoras com sabedoria, sem precisar se fazer de vítima.

Signo de Capricórnio hoje

Hoje é um dia para equilibrar trabalho e cuidado pessoal. Sua determinação pode ser usada para resolver questões práticas, mas sem se sobrecarregar. Permita-se um momento de pausa para recarregar as energias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.