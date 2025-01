BBB 25: Globo solta spoiler das mãos dos participantes do reality; veja imagens

A TV Globo divulgou um "spoiler" das mãos dos participantes do Big Brother Brasil (BBB) 25 na tarde desta quinta-feira (9), antes do anúncio oficial dos brothers e sisters no Big Day. Nas fotos, as duplas aparecem fazendo gestos.

Alguns detalhes como tatuagens e roupas estão visíveis, e podem ajudar a revelar a identidade dos confinados para os mais curiosos.

Em uma das imagens aparecem duas pessoas com uma blusa de manga longa de cor parecida e com as palmas das mãos unidas, e nas redes sociais começaram a especular que há gêmeos entre as duplas.

Veja o spoiler:

Veja também Zoeira Que horas começa o Big Day? Veja como deve ser divulgação dos participantes do BBB 25 Zoeira BBB 25: relembre como estão os participantes finalistas das últimas edições Zoeira Às vésperas da estreia do BBB 25, Tiago Leifert assina contrato com SBT, diz colunista

Big Day

O Big Day 2025 começa a partir das 16h40, segundo o Globoplay, plataforma de streaming da Globo. A divulgação dos futuros confinados será ancorada da casa mais vigiada do Brasil e transmitida pela TV Globo, a partir dos intervalos de 'Tieta' no ‘Vale a Pena Ver de Novo’.

Diretamente da residência, Tadeu Schmidt estará acompanhado do time da #RedeBBB para contar a todo mundo quem tem lugar garantido no game. Desde o fim de semana, os selecionados já estão confinadas em um hotel para participar da edição, que começa na segunda-feira (13).