Ana Hickmann é condenada a pagar pensão de R$15 mil por mês a ex-marido Alexandre Correa

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou que a apresentadora Ana Hickmann pague uma pensão mensal ao ex-marido, o empresário Alexandre Correa. A decisão foi publicada na última segunda-feira (6), na Comarca de Itu (SP), e determina o pagamento de uma pensão compensatória de R$ 15 mil mensais a Alexandre. As informações são do g1.

Segundo a determinação, Ana deve realizar o pagamento porque Alexandre perdeu sua principal fonte de renda devido ao afastamento das empresas que ambos mantinham. A medida se estende até a sentença final sobre o caso, que ainda cabe recurso.

Veja também Zoeira Daniel Rocha, namorado de Vitória Strada, anunciada no BBB 25, se declara à atriz: 'Mulher incrível e admirável' Zoeira BBB 25: Daniele e Diego Hypólito, estrelas da ginástica artística, chegam para o Camarote do reality

A medida ainda determinou que Alexandre pague uma pensão alimentícia de R$ 4,5 mil para o filho do casal.

DÍVIDAS

A disputa judicial envolve questões financeiras complexas. Ana Hickmann afirma que as empresas do casal possuem dívidas milionárias, que somam R$ 63 milhões. No processo, ela destaca que, além da administração exclusiva do patrimônio após o afastamento do ex-marido, enfrenta uma verdadeira batalha jurídica com os credores da empresa, alegando que as dívidas foram contraídas antes da separação.

"Portanto, junto com a administração exclusiva do patrimônio do casal, a autora enfrenta verdadeira batalha jurídica junto aos credores do casal, sendo incontroverso que as dívidas antecedem a separação", cita o processo.

Por outro lado, Alexandre Correa alega que foi forçado a se afastar da gestão das empresas e responsabiliza Ana Hickmann pela administração do patrimônio. O empresário também acusa a ex-mulher de tentar desviar recursos das empresas. Conforme os documentos financeiros de 2023 e 2024, as receitas das empresas não têm sido suficientes para cobrir as despesas.

Em meio à crise financeira, em novembro do ano passado, a Justiça determinou a proibição da venda da mansão de Ana Hickmann, avaliada em R$ 40 milhões, localizada em um condomínio de luxo em Itu, onde a apresentadora morava com o ex-marido. A residência, que havia sido colocada à venda, foi inicialmente destinada a ajudar a sanar as dívidas acumuladas por Alexandre Correa enquanto ele ainda gerenciava as empresas.

DENÚNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Em 21 de novembro de 2023, Ana Hickmann deu entrada em uma queixa contra o marido, o empresário Alexandre Correa, por violência doméstica na forma de lesão corporal.

À Polícia Civil, a apresentadora, que foi socorrida no Hospital São Camilo, onde foi constatada uma contusão no cotovelo esquerdo, contou que Alexandre teria fechado a porta da cozinha contra o seu braço e ameaçado dar-lhe uma cabeçada.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.