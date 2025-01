BBB 25: Daniele e Diego Hypólito, estrelas da ginástica artística, chegam para o Camarote do reality

Os irmãos Daniele Hypolito e Diego Hypolito estão confirmados na 25ª edição do Big Brother Brasil (BBB 25). Eles foram anunciados no Camarote do reality show nesta quinta-feira (9).

Eles são ginastas nascidos em Santo André, São Paulo. Filhos do motorista de ônibus Wagner Hypolito e da costureira Geni Matias, durante a infância viveram em um contexto de escassez.

Veja também Zoeira Participantes do BBB 25: veja lista completa divulgada pela TV Globo Zoeira Quem está no Camarote do BBB 25? Conheça famosos confirmados no reality

Por influência da irmã mais velha, a família se mudou para o Rio de Janeiro, onde Daniele conseguiu um contrato com um grande clube de ginástica.

A ginasta competiu em cinco edições de Jogos Olímpicos e foi a responsável pela primeira medalha individual de uma ginasta brasileira em um Campeonato Mundial, na edição de 2001, na Bélgica. Ela está casada e tem 38 anos.

Se define como uma pessoa tranquila, o oposto de seu irmão. Observadora, Daniele considera importante entender o que está acontecendo antes de se posicionar.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

TRAJETÓRIA DO GINASTA

Diego diz que sempre se espelhou na irmã. Na ginástica, conquistou a torcida brasileira em 2007, ao ganhar o ouro nos Jogos Pan Americanos do Rio. A partir dali, revela que descobriu o gostinho de ser tratado como alguém conhecido. Atleta de alta performance, já teve que operar o pé, o joelho e o ombro.

A recompensa dos esforços da vida inteira dedicada à profissão veio com a medalha de prata nas Olimpíadas do Rio, em 2016. Diego também é o primeiro ginasta masculino do Brasil e da América do Sul a conquistar uma medalha em Campeonatos Mundiais da modalidade. Entra no BBB solteiro e tem 40 anos.