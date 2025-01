Camarote do BBB 25, Diogo Almeida é ator, psicólogo e está solteiro

O ator carioca Diogo Almeida, de 40 anos, foi confirmado no BBB 25. Conhecido pelas participações em novelas da TV Globo, ele também atua como psicólogo em uma clínica.

Diogo iniciou a carreira artística aos 11 anos como modelo. Anos depois, finalizou a graduação de Artes Cênicas e, posteriormente, a de Psicologia.

Ao longo de sua trajetória artística, atuou em novelas, como "Duas Caras" (2007) e "Amor Perfeito" (2023). Em 2021, fez o filme argentino “Errante Corazón”.

O ator também participou do The Masked Singer Brasil 2024, onde usava a fantasia de Cuco. Recentemente, lançou seu primeiro livro, inspirado em uma criança do espectro autista a quem atende desde a pandemia.

Atualmente, Diogo está solteiro e se descreve como um cara alegre e positivo, mas também revela ser teimoso e cheio de manias.

QUEM É A DUPLA DE DIOGO?

Como parte da dinâmica desta edição, todos os participantes entram em dupla. Diogo estará acompanhado da própria mãe, Vilma, de 68 anos. Natural de Aracaju, em Sergipe, e moradora do Rio de Janeiro, ela chegou a iniciar uma inscrição com o marido para participar da edição do reality deste ano.

Vilma se considera uma mulher determinada e uma amiga dedicada. "A Vilmoca, minha mãe, é uma mulher muito determinada. Adora festa, adora brincar, viajar, é muito alegre. Eu a considero um espelho para muitas mulheres. Está com 68 anos e até hoje pensa em evoluir a cada dia, em crescer, em conquistar”, declara Diogo.

