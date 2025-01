Viih Tube revela dividir todas as contas de casa com Eliezer: 'O bichinho rala'

Milionária aos 24 anos, a ex-BBB Viih Tube falou em entrevista como divide as finanças de casa com o marido, o também ex-BBB Eliezer. A artista explicou que uma das fontes de renda do casal fora da internet é a marca Turma Tube, que vende produtos e realiza shows de crianças com personagens.

"Está dando super certo. A marca segue sozinha e está indo muito bem, estamos crescendo cada vez mais. Dá uma tranquilidade para a gente não depender cem por cento da internet", disse ela em entrevista ao Pod Sê.

Viih ainda contou que o casal investe em negócios imobiliários. “Tudo a gente faz junto. Casamento, como família, tudo é uma coisa só. Ele está tocando esse negócio de alugar casas, voltado para o turismo, como em Gramado e perto de Maceió. Ele tem investido, e eu vou no lucro junto, porque a gente paga as contas juntos, e eu vou na onda”.

A influenciadora também disse que ela e Eliezer possuem um negócio sigiloso, que é público, mas ninguém imagina que seja deles. Ela ainda relatou que os dois presentearam a mãe dela com um restaurante.

Apesar de ganhar mais dinheiro, a influenciadora falou que Eliezer faz questão de dividir as contas igualmente. “A minha empresa, Viih Tube, de publicidade, que eu trabalho no Instagram, é a que gera mais renda. Eu acabo tendo mais dinheiro, porque eu tenho o meu e o dele. Eu nunca tive namorado, marido, que ajudasse a pagar as contas. Eu pagava tudo sozinha. Agora não. Tudo o que vem dele, mesmo sendo menos, ele divide tudo comigo. Então, é maravilhoso. O bichinho rala. Principalmente na marca Turma Tube, ele rala mais do que eu”.