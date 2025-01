Quem ganhou a 2ª temporada de 'Ilhados com a Sogra'? Episódios finais estão disponíveis na Netflix

Os quatro últimos episódios da segunda temporada do reality show "Ilhados com a Sogra" chegaram ao catálogo da Netflix nesta quinta-feira (9). Comandados por Fernanda Souza, os participantes precisaram resolver questões familiares para chegar até o desafio final, valendo um prêmio de R$ 500 mil.

[Atenção: este texto contém spoilers do final da segunda temporada]

Ao final de uma intensa disputa, a família Kashiura foi a vencedora da atração. A vitória veio após uma prova difícil, que exigiu um domínio de tempo e agilidade dos participantes. Após a revelação, os membros da equipe emocionaram a todos com a forma que decidiram repartir o prêmio.

Do valor total, Celina afirmou que R$ 350 mil vão para Camila cursar a faculdade de Medicina, enquanto os outros R$ 150 mil serão destinados para a filha fazer uma inseminação artificial e realizar o sonho de ter um filho com Miguel, que é um homem trans. Nem mesmo Fernanda aguentou as lágrimas com a revelação.

"Que linda a resolução de vocês. Vem aí uma médica, vem aí um bebê. Que coisa mais linda. Parabéns! Celina, muito nobre a sua decisão de contribuir para o futuro da sua filha, o futuro dessa família linda que vocês vão formar", celebrou a apresentadora.

Como foi a prova final?

O teste que garantiu a vitória aos Kashiura funcionava da seguinte forma: A sogra deveria construir uma ponte até os filhos para entregar-lhes três favos. Depois, eles teriam que construir uma outra ponte para depositar os objetos em uma plataforma.

Só depois de deixarem os favos no local que ambos sogra e filhos poderiam avançar. No entanto, os filhos e os companheiros estariam amarrados, fazendo com que a sogra precisasse desatar os nós antes de prosseguir. Vencia a prova quem livrasse o participante em menos tempo e depois hasteasse a bandeira com o símbolo da família.