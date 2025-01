Os gêmeos João Gabriel e João Pedro, que vão entrar como dupla na casa do BBB 25, já tentaram ser cantores sertanejos, mas não engataram na carreira. Eles têm 21 anos, moram na cidade de Buriti Alegre, em Goiás, e o máximo de tempo que passaram separados foi por uma semana. "Ele [Gabriel] começou a chorar", disse Pedro.

Eles são salva-vidas de rodeio e pecuaristas e têm dois irmãos mais novos por parte de pai que também são gêmeos: Miguel Felipe e Lucas Rafael.

Veja também Zoeira Participantes do BBB 25: veja lista completa divulgada pela TV Globo Zoeira Mateus Pires, do BBB 25, é arquiteto e seguido por diversos famosos Zoeira Camarote do BBB 25, Diogo Almeida é ator, psicólogo e está solteiro Zoeira BBB 25: saiba quem é Vitória Strada e carreira da atriz na TV

A mãe deles atualmente está em um relacionamento com outra mulher. "Tenho preconceito com nada", revelou João Pedro, de acordo com o portal Gshow.

Os irmãos são amigos do influenciador digital Jacques Vanier, que inclusive já publicou sua torcida pela dupla: "Meus fi [sic] estão no BBB. Se aqui na roça eles são uma alegria imagina dentro da casa mais famosa do Brasil. Mostra o coração que vocês têm que vocês vão longe".

Os goianos já criaram uma hashtag para a dupla, que inclusive faz parte do nome deles no Instagram: "TeamGemim". Eles já entram na casa mais vigiada do Brasil somando mais de 421 mil seguidores. Até a publicação desta matéria, Gabriel somava 226 mil e Pedro, 195 mil.

João Gabriel venceu um reality show virtual promovido por Jacques Vanier e ganhou uma viagem para a Festa do Peão de Barretos quando tinha 18 anos. Após o programa ele ficou amigo da cantora sertaneja Ana Castela: "Nós somos companheiros aí, mas tem muito tempo que a gente não se fala por causa dos shows dela. Quando nós vamos no show dela, ela vê a gente, fala nosso nome".

Gêmeos já trocaram de lugar

João Pedro confessou que já trocou de lugar com Gabriel durante a época de escola para fazer uma prova, o que gerou, inclusive, uma suspensão de três dias.

Eles contaram na entrevista para o BBB que para se diferenciarem fizeram tatuagens em braços diferentes: as de João Pedro são no braço direito e as de João Gabriel são no braço esquerdo.

Ambos vão entrar solteiros, mas Gabriel disse que fez um "acordo" com uma mulher. "Vou respeitar ela lá dentro. Não sei se tenho coragem [de ficar com outra pessoa]. Mas prometi para ela, falei que nós estávamos juntos, fiel, lealdade".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.