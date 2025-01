CAPTEI: Dez anos de amor - a celebração das bodas de estanho de Alfredo e Ticiana Lima

No último sábado, 04, foi um dia especial para os médicos Alfredo Lima Filho e Ticiana Lima, que celebraram suas bodas de estanho, comemorando uma década de união. A celebração aconteceu pela manhã, na Igreja de São Pedro, na Praia de Iracema, com uma linda e emocionante cerimônia de renovação de votos conduzida pelo padre Jean Carlos.

Legenda: Bodas de Estanho de Alfredo e Ticiana Lima Foto: Júnior Alves

Após a bênção, os convidados foram recepcionados no Pipo Restaurante para um almoço especial, onde desfrutaram de uma deliciosa gastronomia e brindaram a felicidade do casal. Animando a festa, Sandrinha e banda. Ninguém parado!

Legenda: Bodas de Estanho de Alfredo e Ticiana Lima - Sandrinha Foto: Júnior Alves

A parte doce do evento ficou por conta do bolo do Bombocado, dos doces da Doce Mel e dos bem-casados de Célia Bezerra. A decoração foi assinada por Bernardo Ateliê, que deixou o ambiente ainda mais aconchegante e elegante.

As lembrancinhas, cuidadosamente criadas por Nadja Benevides, mãe de Ticiana, foram um toque extra de afeto e carinho para os convidados, que foram embora levando consigo uma lembrança especial desse momento tão importante.

Legenda: Bodas de Estanho de Alfredo e Ticiana Lima - Felicité Cerimonial Foto: Júnior Alves

Toda a organização do evento ficou por conta do Felicité Cerimonial, comandado por Alyne Barros, que garantiu que cada detalhe fosse pensado e executado com perfeição, tornando o dia ainda mais inesquecível para o casal e seus convidados.

Veja as fotos lindas e sensíveis captadas por Júnior Alves:

