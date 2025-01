Avião de pequeno porte ultrapassa pista em aeroporto, explode e cai no mar em Ubatuba (SP)

Um avião de pequeno porte explodiu na orla da praia do Cruzeiro após cruzar uma pista do aeroporto de Ubatuba (SP), nesta quinta-feira (9). A Prefeitura do município confirmou que o piloto da aeronave morreu. Quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, que estavam no avião foram resgatadas com vida.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma captura feita por câmeras de segurança do momento. Nas imagens, é possível ver o veículo saindo do aeródromo, ultrapassando uma pista rodeada de carros e pedestres e chegando à faixa de areia em chamas.

Veja vídeo do acidente

Além dos feridos que voavam no avião, outras três pessoas que estavam em uma pista de skate próxima ao local foram atingidas na queda e socorridas por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) disse que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para realizar as ações iniciais da ocorrência.

"Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação", informa o boletim.

O trânsito no local do acidente sofreu alterações. Motoristas que passam pelo local, no início da Avenida Iperoig, devem ficar atentos aos desvios.

Vítimas levadas para Santa Casa

Em entrevista ao canal CNN, a prefeita de Ubatuba deu detalhes do atendimento médico das vítimas do acidente. Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Secretaria de Segurança, bombeiros e Polícia Militar participaram do resgate e seguem isolando área do acidente.

"Resgatamos as crianças. Trouxemos para Santa Casa de Ubatuba, fizemos o primeiros-socorros. Estamos conversando com o governo de estado para transferência das crianças", detalhou Flavia Pascoal. Elas devem ser transferidas ao Hospital Regional Caraguatatuba.

A prefeita também falou sobre o estado de saúde da mãe das crianças: "Infelizmente, está passando por uma cirurgia de emergência na Santa Casa. Conseguimos também salva a vida das pessoas que foram atingidas".

Ainda segundo a gestora, pedestres que estavam caminhando na orla e foram atingidos pela aeronave também foram levados para atendimento na Santa Casa de Ubatuba.

Possíveis causas do acidente

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Rede VOA, concessionária que administrava a aeronave, afirmou que o veículo saiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás (SWME) e tentou pousar em Ubatuba.

Segundo a empresa, "As condições meteorológicas eram degradadas, com chuva e pista molhada. Após o pouso, a aeronave ultrapassou a pista e atravessou o alambrado da Cabeceira 09".

Já equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) afirmaram ao g1 que a aeronave sofreu uma excursão de pista. A ocorrência é caracterizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) como o momento em que o avião sai da superfície da pista do aeródromo durante uma operação de pouso ou de decolagem.

Essa falha pode ser de duas maneiras: por veer off (saída lateral) ou overrun (final da pista). Segundo a Anac, esses eventos envolvem vários fatores contribuintes, que vão desde uma aproximação desestabilizada até condições impróprias de aderência da pista.

A Defesa Civil informou ao portal da TV Globo que cinco viaturas e 12 bombeiros atuam no local. A aeronave, com matrícula PR-GFS, modelo 525, foi fabricado em 2008 pela empresa Cessna Aircraft. Ela tem capacidade para sete passageiros, além de dois pilotos.