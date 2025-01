CAPTEI: Os setes mares da diversão - o aniversário de Oscar, filho de Bruna Waleska e Rodrigo Queiroz Frota

No último fim de semana, Bruna Waleska e Rodrigo Queiroz Frota celebraram o aniversário de três anos do filho caçula, Oscar. Com uma festa temática de piratas, o casal reuniu familiares e amigos mais próximos para uma tarde de muita diversão.

A decoração trouxe o clima dos setes mares para a festa, com um bolo e docinhos assinados por Miriam Pontes e Doce Mel. Os detalhes, como bandeiras de caveira e os famosos chapéus de pirata, conectaram com os convidados e fizeram a alegria das crianças.

Legenda: Aniversário de Oscar Frota Foto: Divulgação da Família

Para animar a festa, a Trupe do Sorriso foi responsável por garantir a diversão dos pequenos, com brincadeiras e atividades lúdicas que tornaram o dia divertido para Oscar e seus amiguinhos.

O aniversário de Oscar foi marcado por momentos especiais de carinho e alegria.

A coluna SiSi deseja que o Oscar continue navegando em mares de aventura e aprendizado, sempre cercado de amor e boas energias.

Agora veja as fotos divulgadas pela família, exclusivamente, para a SiSi:

