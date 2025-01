Emilly Araújo fala pela 1ª vez sobre relacionamento com Marcos Harter no BBB 17

A vencedora do BBB 17, Emilly Araújo, falou pela primeira vez sobre o relacionamento conflituoso com o médico Marcos Harter, durante o reality show. Emily participou do segundo episódio do documentário sobre o programa, exibido nessa quarta-feira (8). Na época, Marcos foi expulso da atração, após a Delegacia da Mulher encontrar "indícios de agressão", segundo o apresentador Tiago Leifert explicou na época.

“Eu entrei no Big Brother Brasil cerca de 15 dias após perder a minha mãe, com uma família aos pedaços. Eu não tinha nenhum apoio. Ele, um homem mais velho, percebeu que eu não tinha ninguém para conversar. Parecia a única pessoa que se importava comigo. Eu entrei numa confusão mental insana”, disse ela, sobre o início do romance.

Emilly também explicou o motivo de não ter denunciado Marcos na época. “Porque achei que ia ter que vê-lo no Tribunal. Nunca aceitei falar sobre isso, porque ainda tenho medo. Eu fui muito atacada”.

A vencedora do BBB 17 ainda falou que Marcos a ofendia muito no programa. “Me diminuía muito. Ele fazia eu tentar duvidar da minha autoestima... O que eu sentia é que de alguma forma eu tava merecendo aquilo. Ele me beliscada porque eu falava alguma coisa que ele não gostou. Ele me pressionou na parede e brigou comigo porque não queria dormir com ele de noite. Ele pressionou minha cabeça no chão e gritou comigo porque não tava ouvindo ele”.

Marcos foi procurado pela produção do comentário para dar sua versão, mas preferiu não conceder entrevista.