Lotes de gel de cabelo são recolhidos devido à contaminação por bactéria; veja lotes

Lotes de gel de cabelo das marcas Bozzano e NY.Looks estão sendo recolhidos do mercado pelas empresas, desde o ano passado, por apresentarem a bactéria Pseudomonas aeruginosa em níveis acima do permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O agente pode provocar infecções externas pequenas, mas consegue causar distúrbios sérios, com risco de morte, em indivíduos com sistema imunológico comprometido.

Em campanha oficial, divulgada ainda em setembro de 2024, mas em vigor até esta quinta-feira (9), a empresa informou que algumas unidades das linhas Gel Bozzano Fixador Condicionante e Gel NY.Looks Fixador Condicionante foram afetadas.

No comunicado, a companhia afirma que o patógeno é comumente encontrado no ar e na água, e possui mínima probabilidade de impacto na segurança dos produtos e dos clientes, porém, em usuários com sistema imunológico debilitado ou que possuem feridas pode agravar o quadro infeccioso, com riscos à saúde.

O empreendimento do grupo Coty no Brasil destaca que a campanha de recolhimento engloba apenas os itens com prazo de validade entre setembro de 2024 e agosto de 2027. Abaixo, confira os produtos e lotes afetados:

Descrição Código do produto Código EAN (UN) Lotes (não-sequenciais) Gel Bozzano Fixador Condicionante Média Fixação (Fator 2/300g) 23473-1 17891350034841 Lotes de 1263 a 4221 Gel Bozzano Fixador Condicionante Forte Fixação (Fator 3/300g) 23474-1 7891350034851 Lotes de 1254 a 4228 Gel Bozzano Fixador Condicionante Mega Forte Fixação (Fator 4/300g) 23475-1 7891350034868 Lotes de 1244 a 4241 Gel Bozzano Fixador Condicionante Mega Forte Fixação (Fator 4/150g) 23476-1 7891350034875 Lotes de 1296 a 4214 Gel NY.Looks Fixador Condicionante Fixação Média (Fator 1/240g) 23481-0 178913500348926 Lotes de 1293 a 4218 Gel NY.Looks Fixador Condicionante Fixação Forte (Fator 2/240g) 23482-0 7891350034936 Lotes de 1300 a 4223 Gel NY.Looks Fixador Condicionante Fixação Extra Forte (Fator 3/240g) 23483-0 7891350034943 Lotes de 1302 a 4232 Gel NY.Looks Fixador Condicionante Fixação Mega Forte (Fator 4/240g) 23484-0 7891350034950 Lotes de 1286 a 4239

Os clientes afetados devem ser reembolsados ou terem o item substituído por outro. Eles podem entrar em contato através do site da empresa ou pelo telefone 0800 000 1793. A linha é gratuita e exclusiva, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (exceto feriados).

Segundo a companhia, nenhum outro produto foi impactado pela bactéria e pode continuar sendo utilizado pelos usuários conforme o indicado.

"Primando pelo zelo e cuidados com o consumidor, a Savoy/Grupo Coty orienta consumidores a cessarem imediatamente o uso do produto, contatando a empresa para adesão à presente campanha de chamamento", afirma a companhia na nota.