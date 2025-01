Eritrosina: Agência dos EUA proíbe corante vermelho em alimentos e medicamentos

O uso da eritrosina em alimentos e medicamentos será proibido nos Estados Unidos, devido ao potencial cancerígeno do corante sintético. O anúncio foi feito Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) nesta quarta-feira (15). Conforme a Isto É, os defensores dos direitos do consumidor consideraram a proibição uma grande vitória, uma vez que alertam para os riscos do aditivo há décadas.

Também chamada de E127 na Europa e "Red 3" na América do Norte, a eritrosina é derivada do petróleo e garante uma cor vibrante em diversos produtos. No entanto, desde 1990, estudos apontaram que o corante causava câncer em roedores.

A substância passou a ser proibida para uso em cosméticos e medicamentos aplicados diretamente na pele. Porém, o grupo ambientalista EWG detalhou que a eritrosina segue presente em cerca de 3 mil produtos alimentícios comercializados nos EUA, incluindo doces, frutas enlatadas e bebidas.

Na União Europeia, o produto é mais restrito. Em 2022, organizações de consumidores dos EUA solicitaram pediram a proibição da substância em produtos alimentícios e medicamentos.