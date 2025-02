Colesterol 'vaza' pelas mãos de homem depois de adesão à dieta carnívora e ingestão de até 4 quilos de queijo por dia

Um homem de 40 anos chegou ao hospital com caroços amarelos nas mãos, pés e cotovelos. O motivo: ele estava "vazando" colesterol e gordura pelas extremidades do corpo após aderir a uma dieta carnívora, com promessa de emagrecimento e disposição corporal.

O caso aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos. Para se ter ideia, o paciente mantinha a dieta ao longo de oito meses, e chegava a comer quatro quilos de queijo por dia.

Ao chegar na unidade hospitalar apresentando sinais preocupantes no corpo, médicos perceberam que ele tinha xantelasma, condição que se caracteriza por acúmulo de gordura e colesterol na pele.

Fotos mostram diferentes nódulos, retirados somente após cirurgia. De acordo com o g1, o homem incluía alta ingestão de gordura no cardápio. Além de queijo, consumia diariamente tabletes inteiros de manteiga e gordura adicional incorporada em hambúrgueres.

"Ele chegou a um quadro de infiltração de gordura nas mãos. Isso significa que a quantidade era excessiva e chegou a um ponto-limite. Não existe dieta da moda que vença a ciência, esse caso é um alerta às pessoas”, escreveu o médico cardiologista Roberto Kalil no Journal of the American Medical Association (Jama), um dos mais renomados do mundo, onde foi publicado um artigo sobre o caso.

O que diz a ciência

Especialistas alertam que dietas assim representam risco à vida, com possibilidade de doenças cardíacas e Acidente Vascular Cerebral (AVC) – embora o que seja divulgado na internet muitas vezes seja o contrário.

Legenda: Paciente apresentava níveis de colesterol até cinco vezes mais altos do que o recomendado Foto: Divulgação/JAMA

O próprio paciente, ao chegar no hospital, contou que tinha iniciado a dieta com promessa de perder peso, se sentir mais disposto e atingir maior clareza mental. A realidade, porém, é que apresentava níveis de colesterol até cinco vezes mais altos que o recomendado.

No artigo, especialistas destacaram: "Este caso destaca o impacto dos padrões alimentares nos níveis de lipídios e a importância do controle da hipercolesterolemia para prevenir complicações".

O que é colesterol

A gordura que todos temos no corpo é o colesterol. Contudo, em níveis altos, essa mesma gordura pode agredir as artérias – vasos que transportam sangue do coração para os diferentes tecidos.

Isso faz com que se formem placas que obstruem e agridem as paredes desses "caminhos", levando a problemas como AVC e infarto. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, 40% da população tem índices altos de colesterol, e não só adultos.