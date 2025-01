Com destaque para 'Ainda Estou Aqui', Letterboxd libera a retrospectiva 2024; saiba como acessar

O Letterboxd, plataforma para amantes de cinema compartilharem reviews sobre filmes e séries, divulgou a retrospectiva de 2024. Entitulada "Year In Review", ou "um ano em crítica", a ferramenta revela as produções, atores e diretores mais bem avaliadas no site ao longo do último ano, além de outras novidades.

Para conferir todas as categorias, basta entrar na página oficial do "Wrapped 2024" e ir descendo até o final da página. Os usuários que assinam o plano Pro do aplicativo também podem conferir a própria retrospectiva, ao clicar na opção "seu resumo personalizado".

Dentre os destaques do cinema em 2024, o longa-metragem brasileiro "Ainda Estou Aqui" foi a segunda produção mais bem avaliada no site. Ele ficou atrás apenas de "Duna: Parte Dois", do diretor Denis Villeneuve. O pódio é completado com o tailandês “Como Ganhar Milhões Antes Que A Avó Morra” em 3º lugar.

Legenda: Categorias vem acompanhadas de críticas feitas pelos usuários do app Foto: Reprodução

O filme protagonizado pela vencedora do Globo de Ouro Fernanda Torres e dirigido por Walter Salles levou a melhor em outras categorias na plataforma. Foi a produção do gênero "drama" mais bem avaliada do mundo e o longa sul-americano mais popular entre os usuários. Além disso, também foi a obra a "receber mais corações" no ano.

O sucesso do filme também fez com que Fernanda esteja dentre as ilustrações que aparecem na capa da Retrospectiva, junto de nomes como Demi Moore e Zendaya.

A estrela de "Rivais", inclusive, venceu na categoria individual como a atriz mais popular do ano. Já Willem Dafoe lidera o ranking de atores. Ele estrelou “Pobres Criaturas”, “Tipos de Gentileza” e mais recentemente o terror “Nosferatu”.

Legenda: Desenho conta com os destaques do cinema mundial em 2024 Foto: Reprodução/Letterboxd/Danny Haas

O que é o Letterboxd?

Com cerca de 13 milhões de usuários, o Letterboxd se tornou a principal plataforma para quem gosta da indústria cinematográfica. Nele, é possível fazer um catálogo pessoal dos filmes e séries já assistidos, escrever e compartilhar críticas, além de ver o que outros usuários têm a dizer sobre as obras.

O site também possui um sistema de avaliação por estrelas, que vai de zero a cinco. Cada filme "logado" possui uma média de estrelas dada pelos usuários, que permite visualizar o nível de satisfação das pessoas com aquela produção. Por exemplo, "Ainda Estou Aqui" tem a média de 4,4.

A plataforma pode ser acessada no navegador, junto de aplicativos para Android e IOS.

*Sob supervisão da jornalista Mariana Lazari