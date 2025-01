Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (9/1)

O dia começa com um aspecto super interessante entre o Sol em Capricórnio e a Lua no signo de Touro. Tente agir com firmeza. Não aceite provocações, não permita que o outro te tire do eixo. O poder é seu. O dia traz muita intuição e fluidez, ideal para resolver questões práticas. A Lua em Touro interage de forma harmoniosa com Netuno e Marte, proporcionando equilíbrio entre sensibilidade e ação. Aproveite para contornar situações desafiadoras com sabedoria, sem precisar se fazer de vítima.

Áries

Aproveite o dia para agir com calma e estratégia, deixando de lado impulsos que podem gerar conflitos. O céu favorece decisões práticas, então priorize resolver o que está pendente. Use sua energia para construir, não para confrontar.

Touro

A Lua no seu signo pede que você se conecte com o que traz segurança e estabilidade. Confie na sua intuição para resolver questões importantes, mas sem teimosia. Este é um ótimo momento para cuidar de si mesmo e priorizar o bem-estar.

Gêmeos

Seja cuidadoso com as palavras e evite entrar em discussões que podem tirar sua paz. Hoje é um dia para ouvir mais e falar menos, buscando soluções com calma. Sua mente criativa pode trazer insights valiosos para superar desafios.

Câncer

Evite carregar os problemas dos outros como se fossem seus. Use a sensibilidade do dia para se conectar com sua intuição e buscar soluções práticas. Lembre-se: você não precisa se sacrificar para agradar.

Leão

Nem tudo precisa ser resolvido com intensidade ou drama. Hoje, o segredo está na flexibilidade e na disposição para contornar situações sem confronto. Use sua energia para inspirar e liderar com sabedoria.

Virgem

Este é um dia favorável para colocar em prática seus planos, especialmente os que envolvem organização e finanças. Evite críticas excessivas, tanto a si mesmo quanto aos outros. Confie no fluxo das coisas e mantenha o foco no que importa.

Libra

Mantenha seu equilíbrio emocional, mesmo que situações externas tentem desestabilizá-lo. Use sua habilidade diplomática para contornar conflitos. Priorize aquilo que traz harmonia e não se deixe levar por opiniões alheias.

Escorpião

As energias do dia favorecem transformações suaves, sem a necessidade de rupturas drásticas. Canalize sua intensidade para resolver pendências e focar no que realmente importa. Evite se envolver em provocações emocionais.

Sagitário

Não deixe que a inquietação roube sua capacidade de aproveitar o momento presente. Concilie sua visão ampla com ações práticas, priorizando o que pode ser resolvido agora. Mantenha o otimismo, mas com os pés no chão.

Capricórnio

Hoje é um dia para equilibrar trabalho e cuidado pessoal. Sua determinação pode ser usada para resolver questões práticas, mas sem se sobrecarregar. Permita-se um momento de pausa para recarregar as energias.

Aquário

A harmonia do céu favorece sua criatividade e capacidade de resolver problemas de forma inovadora. Evite discussões que não levam a lugar algum e mantenha o foco no que faz sentido para você. Confie em suas ideias, mas seja flexível.

Peixes

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.