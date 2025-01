Participante de 'Ilhados com a Sogra 2' se pronuncia após ser duramente atacada na internet

Patrícia Mendonça, uma das sogras participantes da segunda temporada do reality show da Netflix “Ilhados com a Sogra”, se pronunciou nas redes sociais, na última segunda-feira (6), após ser duramente criticada na internet. Nos quatro primeiros episódios da série já disponíveis no streaming, Patrícia vive uma relação de muito conflito com a nora, Isabella Vasques, e as duas acabam desistindo do programa, com o filho de Patrícia, Raphael Mendonça.

No Instagram, o trio publicou uma nota em conjunto: “Nos últimos dias, temos acompanhado uma enxurrada de mensagens nas redes sociais direcionadas à Família Mendonça por sua participação no reality 'Ilhados com a Sogra'. Para Isa e Raphael, uma onda de amor e carinho; para Patrícia Mendonça, infelizmente, o cenário tem sido oposto, agravando-se à medida que a edição avança em sucesso”, diz o comunicado.

“Compreendemos que as atitudes apresentadas no confinamento podem gerar diversas interpretações e o anseio em prestar apoio e também opinar. Contudo, fora das telas, a realidade é diferente. A Família Mendonça enfrenta seus desafios, como qualquer outra, mas também vive momentos de extrema felicidade e união. Existe amor, cuidado e o esforço contínuo para crescer juntos como família”.

Veja também Zoeira Globo divulga primeiras imagens do remake de 'Vale Tudo'; saiba previsão de estreia da novela Zoeira Lívian Aragão se justifica após chamar Fernanda Torres de 'nepobaby'

Ainda na nota, eles reforçam que apesar do que foi mostrado no reality, nenhuma pessoa deve receber ataques de ódio. “Receber mensagens que desejam a morte, associam à desumanidade ou diagnosticam transtornos de personalidade sem conhecimento médico, ou profissional, ultrapassa qualquer limite ético e moral”.

Os últimos episódios de “Ilhados com a Sogra” serão disponibilizadas pela Netflix nesta quinta-feira (9). Ainda não foi divulgado se os casais continuam juntos e se mantêm boa relação com as sogras.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.