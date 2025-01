Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (8/1)

Continue mantendo o foco e não deixe que nada abale sua objetividade. A Lua segue firme e exaltada em Touro, trazendo aquela sensação de conforto, mas também de resistência às mudanças. É possível que você passe por alguns testes emocionais: será que há um apego que precisa ser solto? O que ainda dói? Que passado é esse que insiste em voltar e incomodar? Só você tem o poder de transformar o que se passa dentro de você. Talvez a pergunta seja: você está apegado à dor? Aos incômodos que, no fundo, já poderiam ter sido deixados para trás?



O dia começa com a Lua em harmonia com Vênus, proporcionando momentos de prazer e clareza sobre o que te faz bem. A sensibilidade aflora e você pode perceber, com mais nitidez, o que nutre seu coração. E para quem estava se sentindo disperso ou perdido em relação as ideias, Mercúrio sai do signo de Sagitário e entra em Capricórnio, trazendo mais estrutura e praticidade. Chegou o momento de transformar teoria em prática, de colocar em ordem aquilo que antes parecia distante ou confuso. Nos próximos dias, o pensamento fica mais focado e concreto – você estará com os pés no chão.



Aproveite o dia para refletir sobre as relações de dependência que já ficaram para trás. E se ainda existe preocupação com a opinião dos outros, talvez seja a hora de soltar isso também. Não permita que nada te paralise.

Áries

O céu pede paciência e consistência, Ariano(a). Nem tudo precisa ser resolvido na pressa, e a energia de Touro ensina que o resultado vem com persistência. Reflita sobre o que realmente importa e mantenha o foco nas ações que geram estabilidade.

Touro

A Lua no seu signo amplifica sua força e também traz à tona alguns incômodos antigos. Olhe para isso com carinho, mas sem se apegar demais ao passado. Use a objetividade de Mercúrio em Capricórnio para construir com calma e maturidade, passo a passo.

Gêmeos

Mercúrio, seu regente, agora em Capricórnio, te ajuda a canalizar as ideias para algo mais concreto. É hora de parar de adiar e começar a materializar os planos. Use a clareza emocional de hoje para organizar o que ficou pendente e trazer mais segurança ao caminho.

Câncer

Sentimentos podem emergir, pedindo uma análise sincera das suas relações. O apego não precisa ser um fardo, mas um convite para entender o que realmente importa. Relaxe e confie mais no fluxo, sem carregar o peso das expectativas alheias.

Leão

A energia de Touro pede que você desacelere e olhe para o que construiu até aqui. Se há frustrações ou incômodos, não ignore. A objetividade de Mercúrio em Capricórnio te lembra que, com disciplina, você é capaz de virar o jogo e alcançar novos resultados.

Virgem

Com a entrada de Mercúrio em Capricórnio, seu senso prático se acentua, favorecendo a concretização de projetos. Olhe para o que precisa ser ajustado e elimine distrações. A Lua em Touro fortalece sua perseverança, mas lembre-se de não resistir tanto às mudanças.

Libra

A Lua e Vênus, sua regente, conversam de forma harmoniosa, trazendo clareza sobre o que te dá prazer e nutre sua alma. Aproveite esse dia para valorizar pequenas coisas e fortalecer sua autoestima. Evite se prender ao passado ou a relações que não acrescentam.

Escorpião

Sentimentos antigos podem ressurgir, mas agora você tem mais maturidade para lidar com eles. Mercúrio em Capricórnio te ajuda a colocar as emoções em ordem e agir com estratégia. Solte o que não contribui para o seu crescimento e abrace o novo com confiança.

Sagitário

Com Mercúrio deixando seu signo, é hora de colocar em prática as lições que aprendeu nas últimas semanas. A energia do dia pede foco e paciência. Ao invés de buscar por novas aventuras, concentre-se em finalizar aquilo que já começou.

Capricórnio

Mercúrio chegando ao seu signo traz uma clareza mental poderosa. Use isso a seu favor para estruturar metas e objetivos de longo prazo. A Lua em Touro reforça que a perseverança te levará onde deseja, mas não se apegue a padrões antigos que já não fazem sentido.

Aquário

O dia pede que você olhe para as suas bases e avalie o que precisa ser ajustado. A energia taurina te convida a fortalecer o terreno antes de buscar novas possibilidades. Use a objetividade de Mercúrio para planejar com sabedoria, sem pressa.

Peixes

A Lua em Touro te lembra da importância de cuidar de si e encontrar prazer nas pequenas coisas. Mercúrio em Capricórnio traz foco para lidar com as demandas práticas que podem ter sido negligenciadas. Acolha-se e respeite seu tempo, sem carregar pesos desnecessários.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.