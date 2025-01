Grazi Massafera curte passeio no Rio de Janeiro ao lado de modelo italiano

A atriz Grazi Massafera, de 42 anos, está bem acompanhada aproveitando as férias no Brasil. Os rumores de que a artista estaria vivendo um novo amor ganharam força nesse domingo (5), quando ela apareceu ao lado do modelo italiano Alvise Rigo, 32, fazendo um passeio por pontos da zona sul do Rio de Janeiro.

Durante a programação na cidade maravilhosa, Grazi aproveitou para levar o modelo para conhecer a favela do Vidigal e, juntos, eles se aventuraram em uma trilha no Morro Dois Irmãos.

O passeio durou até a noite e ainda contou com corrida de mototáxi para descer o morro. Animado, o italiano publicou registros do momento nos stories de seu perfil no Instagram.

Apesar do clima de romance, Grazi e Alvise ainda não se pronunciaram oficialmente para assumir o relacionamento. Esta é a primeira vez que Massafera aparece publicamente ao lado de um affair desde o namoro com Marlon Teixeira, em 2023. A atriz é mãe de Sofia, de 12 anos, fruto do relacionamento com Cauã Reymond.

Natural de Veneza, na Itália, Alvise Rigo é modelo e ator. Entre os trabalhos de destaque na carreira, ele faz parte do elenco de "O quarto ao lado", longa de Pedro Almodóvar.