Segunda temporada de 'The Last of Us' ganha teaser e previsão de estreia; confira

A segunda temporada de The Last of Us teve o mês de lançamento confirmado pela Sony conferência na CES 2025 e virá a público em abril deste ano. Além disso, um novo teaser da série também foi divulgado.

Os novos episódios da trama devem acompanhar apenas uma parte do jogo The Last of Us Part II. A ideia é de que os outros acontecimentos sejam abordados em mais uma temporada.

Veja o teaser:

A expectativa é de que o 2º ano terá menos episódios do que a primeira temporada. Enquanto isso, a Max deve produzir uma terceira temporada mais longa.

Joel e (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) continuam em uma viagem por um mundo pós-apocalíptico. A nova personagem é Abby (Kaitlyn Dever), uma soldado que vive em busca de vingança e passará pelo caminho de Joel e Ellie de forma transformadora.

Os novos episódios de 'The last Of Us' chegam em abril à HBO, sem data específica confirmada. A primeira temporada, enquanto isso, está disponível para streaming na plataforma da Max.