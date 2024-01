Cauã Reymond nega ser pai ciumento: ‘Quero que se sinta confortável’

Pai de Sofia, de 11 anos, fruto do relacionamento com Grazi Massafera, o ator Cauã Reymond negou ser ciumento, em entrevista ao Extra.

“Alguém falou que eu seria um pai ciumento, mas não sou. Quero que minha filha traga o namorado ou a namorada para casa e se sinta confortável, sem achar que o pai é chato”, afirmou o artista.

Ele ainda explicou que não tem dificuldades de conversar com a filha, e que atualmente tem estado mais próximo dela. “Com ela chegando à adolescência, nosso diálogo agora é muito claro. Sinto que nossas conversas estão cada vez mais maduras, ao mesmo tempo, divertidas. A gente pensa que na adolescência acontece um distanciamento, mas não rolou isso entre a gente”.

Cauã também elogiou a ex-companheira na educação de Sofia. “A geração da Sofia é de crianças que já chegam com um ponto de vista. Ela também é muito bem-educada pela Grazi. Com a nova geração, acho que a gente aprende como o mundo mudou. Existiam coisas que já me incomodavam também e que estão mudando”.