Ana Hickmann nega namoro com Edu Guedes antes de separação

A apresentadora Ana Hickmann se pronunciou sobre os rumores de que estaria namorado o chef de cozinha Edu Guedes. Através de sua assessoria de imprensa, ela negou o relacionamento.

O boato teve início após o colunista Ricardo Feltrin dar a notícia em seu canal no YouTube. Em um comunicado enviado ao Gshow nesta segunda-feira (15), a equipe da apresentadora afirmou que a informação é mentirosa.

"Não tem namoro, é mentira", diz um trecho da declaração. Segundo a representante de Ana Hickmann, os dois se encontraram em um resort no fim do ano de 2023, mas teria sido apenas uma coincidência.

"O que pode ter levado ao surgimento dessa informação é o fato deles terem se encontrado no final do ano no mesmo resort. Mas os dois estavam lá com suas famílias, foi uma coincidência", pontua o comunicado.

Ana e Edu trabalharam juntos no programa "Hoje em Dia", na RecordTV. O chef deixou a emissora em 2015 e hoje apresenta o "The Chef", na Band. Ana segue no "Hoje em Dia".