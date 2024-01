BBB 24: Rodriguinho recebe 'alerta' do público após liderança com polêmicas

O cantor Rodriguinho, participante camarote no BBB 24, recebeu o resultado da Enquete do Líder realizada com o público, avaliando a liderança dele. No domingo (14), ele foi ao confessionário e recebeu um envelope com o emoji mais votado.

"Olá, Rodriguinho. Atenção para o resultado da enquete do Líder. O público avaliou sua liderança como 'alerta'", reforçou o comunicado.

🚨 Rodriguinho recebeu o resultado da Enquete do Líder #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/qsYmWbPsvH — Big Brother Brasil (@bbb) January 15, 2024

O brother escutou o recado com atenção, e declarou: "Alerta. Não entendi muito bem, mas muito obrigado. Estarei alerta. Obrigado, Brasil".

Ao conversar sobre a situação com Yasmin Brunet, ele disse que recebeu a avaliação da liderança. "Veio um alerta”, afirmou. A sister, por sua vez, deu uma dica para ele: "Então é para você se alertar que a coisa não está muito boa para você ou você deve ter feito algo no quarto que não agradou ao público”.

Como funciona a Enquete do Líder?

A Enquete do Líder é uma novidade do Big Brother Brasil 24, que busca dar mais protagonismo ao público que acompanha o programa. Após cada liderança, é possível escolher um emoji para descrever a liderança:

Alerta;

Difícil;

Duvidosa;

Escondida;

Ninja;

Ousada;

Sortuda.

Por meio de uma votação no Gshow, o público deve dar a opinião para o líder. O emoji mais votado aparece para o participante, para ele saber como o Brasil avaliou ele.