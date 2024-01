Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 24? Veja como foi segunda disputa do reality show

Rodriguinho foi o vencedor da segunda Prova do Líder do BBB 24, que aconteceu na noite desta quinta-feira (11). A dinâmica foi realizada após o anúncio do primeiro eliminado da edição. O brother Maycon deixou o reality show após ser o menos votado pelo público.

Inicialmente, a líder anterior, Deniziane, teria direito ao "Poder do Não", ou seja, ela poderia vetar um participante de disputar a liderança. No entanto, após Giovanna torcer o pé durante a primeira festa da edição na quarta-feira (10), ela foi vetada automaticamente da dinâmica.

VEJA COMO FOI A PROVA DO LÍDER

Os participantes se dividiram em quatro grupos:

Grupo branco: Leidy Elin, Marcus Vinicius, Deniziene, Alane, Beatriz, Wanessa Camargo.

Leidy Elin, Marcus Vinicius, Deniziene, Alane, Beatriz, Wanessa Camargo. Grupo amarelo: MC Bin Laden, Juninho, Yasmin Brunet, Lucas Luigi, Vinicius Rodrigues, Lucas Henrique

MC Bin Laden, Juninho, Yasmin Brunet, Lucas Luigi, Vinicius Rodrigues, Lucas Henrique Grupo preto: Vanessa Lopes, Michel, Raquele, Thalyta, Davi, Isabelle

Vanessa Lopes, Michel, Raquele, Thalyta, Davi, Isabelle Grupo azul: Nizam, Matteus, Rodriguinho, Giovanna Pitel, Fernanda, Lucas Pizane.

Na primeira fase, dois grupos precisaram competir entre si para determinar quem iria para a final. A dinâmica envolvia um circuito de entrega de produtos, onde os integrantes de cada equipe precisavam concluir as etapas. O grupo a finalizar primeiro o circuito ganhava uma vaga para a final.

Os grupos branco e amarelo foram os primeiros a disputar a dinâmica. A equipe amarela teve o melhor desempenho e conseguiu garantir a vaga para a final da Prova do Líder. Em seguida, foi a vez dos grupos preto e azul se enfrentarem. A equipe azul se saiu melhor e venceu a disputa.

Legenda: A Prova do Líder contou com etapas em grupo e individual Foto: Reprodução/TV Globo

Na final da Prova do Líder, os grupos disputaram o mesmo percurso novamente. O grupo azul ganhou a disputa contra o grupo amarelo.

Após a vitória da equipe azul, formada por Nizam, Matteus, Rodriguinho, Giovanna Pitel, Fernanda e Lucas Pizane, os participantes passaram por uma etapa individual para definir o Líder.

Cada brother e sister precisou escolher uma das caixas da etapa anterior. Cada caixa tinha um envelope e ganhava o título de líder aquele que escolhesse a caixa que tivesse o envelope com a frase "Aqui tem frete grátis com Meli+".

Um por um, os participantes abriram os envelopes e revelaram a frase que tinha dentro. Rodriguinho foi o último e estava com a frase mencionada anteriormente. Com isso, o pagodeiro se tornou o segundo Líder do BBB 24.

NA MIRA DO LÍDER

Após vencer a Prova, Rodriguinho teve que formar o "Na Mira do Líder". Na dinâmica, o líder precisa selecionar três pessoas para pré-indicar ao paredão.

Rodriguinho escolheu Davi, Isabelle e Beatriz. Isso quer dizer que no próximo domingo (14), o líder terá que escolher um dos três para indicar ao paredão.