Quem saiu do BBB 24? Maycon, o 'Tio da Merenda', é o 1º eliminado com 8,46% dos votos para ficar

Maycon foi o primeiro eliminado do BBB 24. O resultado foi divulgado no ao vivo desta quinta-feira (11).

Ele foi parar no paredão após ser indicado pelo líder Deniziane. Também estavam na berlinda Yasmin Brunet e Giovanna.

VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO

Neste ano, os votos são para ficar. Também há duas maneiras de votar: o voto único, que é por CPF, e a votação da torcida, onde é possível votar várias vezes.

O participante eliminado é aquele com o menor percentual em média entre votos da torcida e únicos. Maycon recebeu uma média de 8,46% dos votos. Giovanna recebeu 42,2% e Yasmin Brunet recebeu 49,34%.

Veja a média de votos:

Maycon

Média: 8.46%

Voto Único: 9,55%

Voto da Torcida: 7,36%

Giovanna

Média: 42,20%

Voto Único: 34,58%

Voto da Torcida: 49,83%

Yasmin Brunet

Média: 49,34%

Voto Único: 55,87%

Voto da Torcida: 42,81%

COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO

O primeiro paredão do BBB 24 começou com a indicação da líder e outros dois pela casa. Davi e Isabelle estavam imunes. Eles estavam no Puxadinho e competiram pelo voto popular para entrar na casa. Em seguida, os participantes escolheram quem deveria ir para a berlinda de forma aberta.

Um dos três será eliminado nesta quinta-feira (11). Maycon foi indicado pela líder Deniziane, que venceu a primeira dinâmica após mais de 18 horas de resistência. Já Giovanna e Yasmin Brunet foram as mais votadas pela casa com 7 e 5 votos, respectivamente.