Luigi se emociona após ganhar tênis de coleção rara de MC Bin Laden; veja valor

MC Bin Laden presenteou Lucas Luigi com um par de tênis, no Big Brother Brasil (BBB) 24, nesta quinta-feira (11). O membro do grupo Pipoca utilizava um tênis emprestado e o artista fez questão de falar que esse momento "era de coração". A peça doada pelo cantor faz parte de uma coleção exclusiva da Nike que custa cerca de R$ 1,6 mil.

Veja momento

Luigi se emocionou após o Bin Laden da um tênis para ele 🤧



Bin laden: “não estou fazendo isso por causa de jogo, de nada, é bagulho de coração mesmo. Fica entre nos, não precisa falar para ninguém” #BBB24 pic.twitter.com/myiaiafcuq — Africanize (@africanize_) January 11, 2024

O artista assegurou ao vendedor que o momento não era estratégia. "Não estou fazendo isso por causa de jogo, de nada, é bagulho de coração mesmo. Fica entre nós, não precisa falar para ninguém", disse.

Nas redes sociais, o momento viralizou e em algumas publicações do X (antigo Twitter), o vídeo já conta com mais de 2 milhões de visualizações. Internautas elogiaram o gesto e a reação do brother.

O tênis é um Jordan Tatum 1 "Pink Lemonade", que foi feito em parceria da Nike com o atleta de mesmo nome da NBA. Dono do hit "tá tranquilo, tá favorável, Jefferson já relatou que teve uma infância pobre. Antes da fama, Bin Laden vendia tênis na rua 25 de março, em São Paulo.