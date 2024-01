MC Bin Laden revela que pediu para entrar para o tráfico antes da fama: ‘Passava muita fome’

Com a participação de MC Bin Laden do Camarote do BBB 24, uma entrevista dele ao podcast g1 realizada em 2022 foi resgatada. Na conversa, ele revelava que chegou a pedir para entrar para o tráfico antes de imaginar que poderia estourar e ter sucesso. E revelou que o clipe do hit "Tá tranquilo, tá favorável" foi feito com uma verba de R$ 100 do empresário.

O cantor estourou em 2015 e se tornou uma das maiores referências do funk brasileiro no mundo.

"Passava muita fome, muita dificuldade, e eu pedi para entrar com a rapaziada [no tráfico]. Eu já cantava uns funks, normalmente a gente fazia a alegria da rapaziada, e o pessoal falou 'pô, mano, não entra não. Vocês são os caras que fazem a alegria pra gente'", contou o artista.

Expulso de casa aos 12 anos, o atual BBB foi morar com o pai. Aos 16, quando cursava a oitava série do Ensino Fundamental, deixou os estudos para fazer bicos como auxiliar de pizzaiolo e depois de vendedor de tênis na rua 25 de março, um dos principais centros ao ar livre de comércio em São Paulo.

"Foram ciclos que eu tive, mas são coisas que nunca deixo de falar porque sei que tem outras pessoas que vão estar ouvindo e vão estar do outro lado (...) Então, tenho que falar pra nunca desistir. Se eu consegui, eles também podem", disse. O cantor ainda contou que nunca imaginou que o funk iria mudar sua vida, trazendo tantas conquistas e a possibilidade de viajar o mundo inteiro mostrando seu trabalho.

Durante o bate-papo, ele também revelou sobre um período de depressão que viveu e contou que conseguiu encontrar forças na família e na religião para se recuperar.

Escolha de nome artístico

Bin Laden, que se chama Jefferson Cristian de Lima, explicou ainda que a escolha do nome artístico ocorreu após ter visto um documentário sobre o líder terrorista, e diz que hoje pensa em mudá-lo. “Isso me incomoda muito, porque quando a gente escolheu esse nome, eu era muito novo, não tinha noção de nada, achava que a vida era um arco-íris, não levava a vida tão a sério. Era largado para tudo, não ligava para nada. Depois que eu entendi o significado, eu quis trocar”, explicou, em entrevista ao Splash, da Uol.

“Se o público aceitar, eu quero fazer essa troca [de nome artístico]. Seria importante para minha carreira, para [alinhar] com aquilo que penso, com aquilo que acredito”, completou.

Em 2016, o MC recebeu um convite para ir a um evento no Museu de Arte Moderna de Nova York, mas, teve o visto negado. Para a agência de inteligência americana, era difícil entender que Jefferson Cristian dos Santos Lima não tem nada ver com o terrorista saudita, ex-líder do grupo al-Qaeda e responsável pelos ataques de 11 de setembro de 2001.